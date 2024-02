L’ambasciatrice del PSG: “Mbappé al Real Madrid? Questa volta è fatta”

Laure Boulleau, ex terzino sinistro della Nazionale francese e del PSG, attualmente ambasciatrice della squadra parigina, ha confermato le voci di mercato diffuse venerdì scorso dal quotidiano francese Le Parisien che vedono Kylian Mbappé al Real Madrid a partire dalla prossima stagione. Queste le sue parole a Canal+:

“Abbiamo l’impressione di aver già vissuto questa telenovela. Nel 2022 non avevo molte informazioni a riguardo ma adesso, per la prima volta, fonti abbastanza serie mi dicono che sia fatta. Sarei felice per lui se ciò accadesse.

Capisco però la sua posizione e perché non può annunciarlo ancora. Ogni volta vorrebbe farlo ma bisogna mettersi nei suoi panni: ha ancora degli obiettivi con il PSG e penso che lui ami il suo club, ha grande rispetto. Aspettiamo la sua decisione”.

Foto: sito ufficiale PSG