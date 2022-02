L’amarezza di Dzeko: “Abbiamo dato tutto. Non è bastato”

A Amazon Prime Video tutta l’amarezza di Edin Dzeko dopo il ko rimediato col Liverpool: “Per 75 minuti abbiamo giocato alla grande, concedendo poco al Liverpool. È un peccato prendere un gol su corner, dove siamo forti solitamente noi, ma queste sono le grandi squadre: se non fai gol ti puniscono. Abbiamo dato tutto per 90 minuti, ma non è bastato. Usciamo da questa sconfitta a testa alta, perché siamo consapevoli di aver dato tutto. Ritorno? Ci proviamo fino alla fine. Non è un risultato positivo per noi, però adesso ci concentriamo sul campionato e poi vediamo”.

FOTO: Twitter Inter