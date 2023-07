L’Alma Juventus Fano presenterà domanda di ripescaggio in Serie C. La nota del club

La società Alma Juventus Fano 1906 comunica che a seguito delle notizie derivanti dal Consiglio federale odierno (verificate se è consiglio federale o altro organo ) intende perseguire ogni possibilità di presentare domanda di ripescaggio per il campionato di Lega Pro 2023/2024, con scadenza 18 Luglio. Per rispettare l’obiettivo nella scadenza citata è fondamentale l’apporto di tutti gli appassionati e non solo con un sostegno tangibile da parte della città. È arrivato il momento che si palesi il supporto del tessuto imprenditoriale locale, dell’amministrazione comunale e un appoggio incondizionato di tutti i tifosi, che potranno nei prossimi giorni rispondere positivamente alla campagna abbonamenti.

Foto: logo Fano