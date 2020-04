L’allenatore del Rennes: “A Camavinga manca ancora qualcosa per essere pronto per il Real Madrid”

Julien Stéphan, tecnico del Rennes e figlio di Guy, assistente del CT francese Didier Deschamps, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS. Tra i vari argomenti trattati, anche Eduardo Camavinga, rivelazione della Ligue 1 e obiettivo del Real Madrid: “Precedentemente era nella squadra giovanile di Rennes. Dovrebbe essere con l’under-16 ma ha giocato tutta la stagione con l’under-17, e io l’ho visto molto spesso. All’inizio del dicembre 2018 sono stato nominato allenatore della prima squadra, quindi l’ho promosso perché secondo me aveva del potenziale. Abbiamo cercato di prepararlo per unirsi al team e abbiamo e sapevamo che sarebbe andata bene e alla fine della scorsa stagione ho fatto il suo debutto. Se è pronto per il Real Madrid? A medio termine lo vedo in una struttura di altissimo livello con esigenze di altissimo livello. Dopo la sua crescita, avrà il potenziale e tutte le qualità necessarie per stabilirsi in un club di punta un giorno. Personalmente, gli consiglio di rimanere un’altra stagione a Rennes. Dopo una buona stagione, il salto di qualità deve essere confermato e sarebbe più facile per lui farlo qui. Fa già una grande differenza, ma ha un paio di passi da fare per affermarsi in un club di alto livello.”

Foto: Bleacher Report