Il tecnico del Nordsjaelland, Flemming Pedersen, ha parlato così di Mikkel Damsgaard a Discovery+: “Ora gioca ad alto livello internazionale, ma è un giocatore da Champions League. Quando sarà al suo livello più alto, in pochi anni, lo vedremo in uno dei primi otto club in Europa, e di certo lotterà per vincere la Champions League”.