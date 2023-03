Lallana: “De Zerbi speciale, ho rinnovato perché me lo ha chiesto lui”

Adam Lallana è fresco di rinnovo con il Brighton fino al 2024. Dopo la firma sul nuovo contratto, il centrocampista ha così commentato il prolungamento, dedicando un pensiero speciale al tecnico dei Seagulls, Roberto De Zerbi: “Voglio ringraziare mister De Zerbi per la fiducia che ha mostrato nei miei confronti, non credo di potergli rendere giustizia a parole ma ci proverò. Lui è speciale, davvero speciale. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi allenatori in carriera, ma lui è davvero una grande persona. Insegna, ispira, migliora le squadre e i giocatori. Quando mi ha detto che mi avrebbe voluto ancora con lui non ho potuto dire di no”.

Foto: Twitter Brighton