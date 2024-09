LaLiga, ufficializzati i salari stagionali delle squadre. Real Madrid in testa con 754 milioni

LaLiga ha ufficializzato i nuovi limiti salariali per le squadre di prima e seconda divisione. Per quanto riguarda il massimo campionato spagnolo, si staglia primo in classifica il Real Madrid, con un totale di ingaggi pari a 754,89 milioni di euro. Pesa sulla cifra, chiaramente, l’arrivo in maglia blancos di Kylian Mbappé. Seconda squadra dai costi più ingenti, a numerose lunghezze dai madrileni, il Barcellona, che presenta salari di 426 milioni di euro. Nonostante i tagli effettuati delle ultime stagioni, il club blaugrana continua ad agire con fin troppa timidezza sulla riduzione dei costi rosa, tanto da ritrovarsi in serie difficoltà nella registrazione del cartellino di Dani Olmo. L’Atletico si pone alla terza posizione, segnando però un grande balzo in avanti rispetto alla scorsa stagione, piazzando il proprio tetto sui 310 milioni di euro. Gravano su questo aumento, gli ingaggi di Julián Alvarez, Sorloth, Le Normand e Gallagher. Enorme sfoltita dei salari per il Sevilla, che passa dai 152 milioni di euro della scorsa stagione, ai soli 2,5 milioni dell’attuale. Il monte ingaggi totale de LaLiga, ammonta a 2608 milioni di euro.

Foto: Instagram Real