LaLiga, rinviata Atletico Madrid-Siviglia per allerta meteo. Il comunicato

Atletico Madrid-Siviglia sarebbe stata una delle partite di cartello del weekend di Liga. Ma la gara non si giocherà per allerta meteo. Questo il comunicato che ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi della gara: “La partita della quarta giornata della Liga EA Sports tra Atlético de Madrid e Sevilla FC è stata rinviata a causa delle previsioni meteo, che hanno portato all’allarme rosso per pioggia a Madrid tra le 12:00 e le 18:00. LaLiga ha preso la decisione dopo aver incontrato le autorità competenti e con entrambi i club. Il Comune di Madrid, infatti, ha invitato la popolazione a evitare di uscire di casa questa domenica a causa delle previsioni di forti precipitazioni nelle prossime ore”.

Foto: Instagram Atletico Madrid