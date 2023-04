Missione compiuta per l’Atletico Madrid. La squadra del Cholo Simeone ha battuto per 3-1, in rimonta, il Maiorca e torna a soli due punti dai cugini del Real Madrid fermati dal Girona. A segno De Paul, Morata e Carrasco, inutile la rete in apertura di Nastasic, vecchia conoscenza della Serie A.

Foto: Instagram Atletico Madrid