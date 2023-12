LaLiga, il Real (in dieci) passa al 92′ in casa dell’Alaves: 1-0. E si prende la vetta

Una vittoria pesantissima, che permetterà a Carlo Ancelotti di trascorrere un Natale in testa alla classifica de LaLiga insieme al Girona. Il Real Madrid passa sul campo dell’Alaves al termine di un match sofferto e sbloccato solo in pieno recupero da Lucas Vazquez: finisce 0-1, i Blancos hanno giocato tutta la ripresa in 10 a causa dell’espulsione comminata a Nacho. Vittoria importante per i Blancos che salgono così a quota 45 punti, riprendendo il Girona e scavalcandolo per gli scontri diretti (3-0 per il Real).

Foto: Instagram LaLiga