LaLiga, il Barça vola a +10 sul Real: 1-0 al Valencia, decide il colpo di testa di Raphinha

Dopo la vittoria in Copa del Rey contro il Real Madrid, continua la marcia del Barcellona in Liga. Allo Spotify Camp Nou il Valencia non riesce nell’impresa e perde 1-0, nonostante abbia giocato più di mezzora in superiorità numerica. Decide la rete di testa di Raphinha nel primo tempo; nella ripresa i catalani si complicano la vita: Ferran Torres sbaglia un rigore, Araujo viene espulso.

Foto: Instagram Barcellona