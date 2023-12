LaLiga, Guillamon risponde a Joao Felix: 1-1 tra Valencia e Barcellona

Dopo il ko della scorsa settimana contro il Girona, il Barcellona non va oltre l’1-1 contro il Valencia e rischia di veder scappare domani sia il Real Madrid che la capolista Girona. Non basta ai catalani il gol di Joao Felix al 55′. I padroni di casa tornano la via del pareggio al 70′ grazie alla rete di Tiburon Guillamon. I blaugrana salgono così a quota 35 punti, a -6 dal Girona e -4 dai rivali storici del Real (entrambe con una partita in meno).

Foto: Instagram Barcelona