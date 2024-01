L’Algeria ha sondato Zidane per la panchina: no del francese

L’Algeria, dopo la precoce eliminazione dalla Coppa d’Africa, avrebbe chiesto a Zinedine Zidane di accomodarsi in panchina. Secondo quanto raccolto da L’Equipe, il nuovo presidente della Federazione algerina, Walid Sadi, ha subito pensato a Zinedine Zidane, grazie ai legami familiari del francese con l’Algeria. Il francese è rimasto sorpreso e lusingato dalla proposta, ma ha deciso di declinarla, come ha fatto con USA e Brasile. La speranza del francese, in tema nazionali, è quella di allenare la Francia.

Foto: Zidane Marca