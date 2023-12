L’Alessandria esonera il dt Corda: il comunicato

Momento particolarmente difficile per l’Alessandria, alla prese con una crisi di risultati. Questo il comunicato di poco fa: “La società U.S. Alessandria Calcio comunica che il Signor Ninni Corda in data odierna è stato esonerato dall’incarico di responsabile dell’area tecnica. La società ringrazia il signor Corda, riconoscendogli passione e impegno e professionalità nella gestione della società. Augura allo stesso le migliori fortune professionali”.

Foto: Instagram Alessandria