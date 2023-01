L’Al-Nassr spiega: “Nel contratto di Ronaldo nessun impegno per la candidatura ai Mondiali 2030”

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita ha fatto molto clamore, sia per l’ingaggio stellare, sia per il presunto ruolo da ambasciatore per i Mondiali 2030. Per quest’ultimo aspetto, però, arriva il comunicato dello stesso Al Nassr: “L’Al Nassr FC tiene a precisare che, contrariamente a quanto riportato dalle notizie uscite ultimamente, il contratto di Cristiano Ronaldo con il club non comporta impegni per alcuna candidatura ai Mondiali. Il suo obiettivo principale è l’Al Nassr e lavorare con i suoi compagni di squadra per aiutare il club a raggiungere il successo”.

Foto: Twitter Al-Nassr