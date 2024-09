L’Al Nassr esonera Castro. Trattativa in corso per gli accordi con Pioli

L’Al Nassr ha esonerato Luis Castro, risolvendo il rapporto contrattuale: in un comunicato il club arabo ha ufficializzato la decisione, una decisione che era nell’aria da giorni. Adesso l’Al Nassr sta cercando di perfezionare gli accordi con Stefano Pioli, una trattativa che – come trapelato nei giorni scorsi – era già partita da oltre una settimana. In caso di accordi definitivi, il Milan risparmierebbe una cifra al lordo non lontana da dieci milioni se comprendiamo anche lo staff dell’allenatore emiliano.

Foto: sito ufficiale Milan.