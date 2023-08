Sergio Ramos può trasferirsi in Arabia Saudita: il giornalista spagnolo Edu Aguirre ha dichiarato a El Chiringuito TV che “Sergio Ramos ha avviato trattative con Al-Ittihad” per la prossima stagione. Se l’informazione fosse confermata, l’ex parigino potrebbe ritrovare uno dei suoi ex compagni di squadra al Real Madrid, Karim Benzema.

Foto: Instagram Sergio Ramos