L’Al-Hilal è molto vicino ad ingaggiare Ruben Neves, centrocampista n uscita dal Wolverhampton. Come raccontato dai media spagnoli, il club saudita ha beffato il Barcellona, che sembrava in vantaggio per il giocatore portoghese. L’Al Hilal ha sprintato e bruciato la concorrenza mettendo sul piatto 55 milioni di sterline.

Foto: twitter Wolverhampton