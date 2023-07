L’Al Hilal vuole En-Nesyri del Siviglia. Secondo Marca, il club saudita sarebbe pronto a sborsare 45 milioni per l’attaccante marocchino. Inoltre la squadra andalusa, per fare acquisti, deve prima vendere: con la sua cessione, avrebbe i soldi per tentare qualche grande colpo sul mercato.

Foto: Instagram Marca