L’Al Hilal non si ferma più: Milinkovic-Savic e compagni hanno vinto la 32ª gara consecutiva in stagione

L’Al Hilal sta continuando a scrivere la storia del calcio, non solo saudita, ma mondiale. Quella ottenuta ieri dalla squadra allenata da Jorge Jesus è stata la 32esima vittori consecutiva in stagione tra tutte le competizioni. Il club di Riad, nel quale milita anche l’ex centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, non minimamente patito il grave infortunio occorso a Neymar lo scorso ottobre e si sta rendendo protagonista di un ‘annata storica, che li vede ancora in corsa su tre fronti: primi in Saudi Pro League, ed in semifinale sia nella King Cup, la coppa nazionale araba, sia nella Champions League asiatica.

Foto: Instagram Al Hilal