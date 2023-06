L’Al-Hilal continua a spingere su Verratti: delegazione araba a Parigi per convincerlo

Ne da notizia l’Equipe: i vertici dell’Al-Hilal si sono spinti nuovamente a Parigi per trattare di calcio. Obiettivo: Marco Verratti. Il quotidiano francese riporta che poche settimane addietro si erano incontrati alla Ville Lumière con Romelu Lukaku, senza però riscuotere grande interesse dall’attaccante belga. Ora ci hanno riprovato col centrocampista italiano 30nne. Come avevamo anticipato, c’era già stato un sondaggio molto pressante su di lui nelle scorse settimane. Sotto contratto con il PSG fino al 2026, gli sarebbe stato offerto per l’Equipe uno stipendio di 50 milioni di euro a stagione. L’Al-Hilal ha mandato i suoi dirigenti più importanti e gli uomini mercato di maggior spessore, il che evidenzia l’interesse per il giocatore. Operazione qui gestita dal club e non enti governativi, a differenza di altri trasferimenti di questa bollente estate di calciomercato segnata dalle offerte Arabe. Per l’Equipe in privato Verratti ha già annunciato la possibilità di una partenza con alcuni suoi compagni di squadra – in particolare con Kylian Mbappé, durante una cena a Cannes – specificando tuttavia che sarebbe difficile partire, perché il Paris è intransigente sulle richieste per il suo cartellino. Luis Campos, consigliere calcistico del PSG, si è però mostrato aperto a questa possibilità, mentre Nasser al-Khelaïfi, il presidente parigino, fa fatica a venire a patti con l’idea di perdere un elemento che rientra trai migliori della squadra e tra i suoi preferiti. L’imminente arrivo di Luis Enrique potrebbe però rilanciare la carriera del campione d’Europa 2021 all’ombra della Torre Eiffel. Con lui, il tecnico spagnolo, designato a succedere a Christophe Galtier, non è mai stato avaro di complimenti. Nel 2015, quando era sulla panchina del Barça, disse: “Verratti mi piace da quando lo conosco. Ha sempre avuto il profilo per giocare in una mia squadra“. Gli emissari di Al-Hilal dovranno essere molto persuasivi, come hanno saputo esserlo di recente con il senegalese Kalidou Koulibaly, acquistato dal Chelsea, o il portoghese Ruben Neves , reclutato dal Wolverhampton. Allo stesso tempo, hanno fatto il viaggio in Francia per cercare di trovare il loro futuro tecnico dopo la partenza dell’argentino Ramon Diaz.

Foto: Instagram Verratti