L’Al Ahli ci riprova per Franck Kessie, dopo i tentativi fatti già qualche settimana fa, e che erano stati respinti dal centrocampista. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia un altro tentativo è in corso, vedremo quale sarà la risposta dell’ex Milan. Ricordiamo che Kessie è anche un obiettivo della Juventus per questa sessione di mercato.

Foto: Twitter Barcellona