L’Ajax vince senza Antony. Il Manchester United in pressing

L’Ajax è passato sul campo dell’Utrecht per 2-0 con gol di Berghuis e Brobbey, ma non è stato convocato Antony che aveva già rotto nei giorni scorsi con il club olandese. L’esterno offensivo brasiliano classe 2000 ha chiesto in tutti i modi di andare al Manchester United, è la sua assoluta priorità quella di raggiungere ten Hag. E i Red Devils hanno preparato una cifra di 100 milioni, confidano di chiudere nelle prossime ore. Questo il commento di Alfred Schreuder, allenatore dell’Ajax, ai microfoni di ESPN: “È molto triste. Di questi tempi ormai tutto ruota attorno ai soldi. Io trovo che sia molto triste, ma è il nostro mondo. Non sono contento che stiano accadendo queste cose”.

Foto: twitter Champions