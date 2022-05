Grazie al 5-0 rifilato questa sera all’Heerenveen, l’Ajax si è laureato (e confermato) campione d’Olanda. È il trentaseiesimo titolo per i Lancieri, che hanno esultato con un turno d’anticipo. Concluso in bellezza, dunque, il ciclo in panchina di Erik ten Hag, che nella prossima stagione – come noto – allenerà il Manchester United.

Foto: Twitter Ajax