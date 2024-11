L’Ajax annuncia il ritorno del logo storico per il 125° anniversario

L’Ajax Amsterdam ha annunciato il ritorno del suo storico logo, dopo 34 anni, per celebrare il 125° anniversario del club olandese. In occasione delle celebrazioni, domenica si terrà una partita speciale tra leggende di Ajax e Real Madrid. Nel 2025, l’Ajax compirà 125 anni e, per l’occasione, ha scelto di ripristinare il logo del 1928, che era stato sostituito nel 1991 da quello attualmente in uso. Menno Geelen, direttore commerciale, ha spiegato la scelta di ripristinare il logo storico: “L’Ajax festeggerà il suo 125esimo anniversario il 18 marzo. Le celebrazioni includeranno l’annuncio del ritorno del logo classico”, ha detto. “Sappiamo che la maggior parte dei nostri fan nutre questo desiderio da anni e abbiamo pensato che il nostro 125° anniversario fosse il momento perfetto per riportare il logo classico ai nostri fan e a noi stessi”.