Lainer, diagnosticato un tumore. Il comunicato del Mönchengladbach

Tramite un post su Twitter, il Borussia Mönchengladbach ha reso noto che al difensore Stefan Lainer è stato diagnosticato un tumore: “Stefan Lainer sarà assente dal campo per diversi mesi. Dopo gli esami medici, al terzino destro è stato diagnosticato un linfoma. Si sottoporrà a diversi mesi di trattamento. Siamo tutti con te Stevie” si legge nella nota. La squadra tedesca fa sapere che la malattia è stata scoperta nella sua fase iniziale e che, per questo, ci sono buone possibilità di guarigione. “C’è un’altissima probabilità che lo stato di salute venga completamente ripristinato e che sia possibile una vita normale, compresi gli sport professionistici” recita il comunicato. Così Roland Virkus, ds dei tedeschi: “Faremo di tutto per garantire che Stevie riceva le migliori cure possibili. Auguriamo a lui e alla famiglia forza e ottimismo contro questa malattia”.

Foto: Twitter Borussia Mönchengladbach