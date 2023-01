L’AIC esprime vicinanza a Rafiat Folakemi Sule: “Non possiamo più tollerare episodi come questo”

Dopo l’ennesimo deprecabile episodio di razzismo che ha visto protagonista la calciatrice del Vicenza Calcio Femminile Rafiat Folakemi Sule, l’AIC ha espresso tutta la propria solidarietà verso l’atleta. La Responsabile AIC Calcio Femminile e Consigliere Federale, Chiara Marchitelli, si è espressa così: “Non possiamo più tollerare episodi come questo, così come non possiamo più tollerare la presenza di questi personaggi all’interno dei nostri stadi. Piena solidarietà alla calciatrice, con l’augurio che i responsabili di questo brutto gesto vengano presto individuati e allontanati dalle manifestazioni sportive”.

Foto: Twitter AIC