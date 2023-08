L’Aic contro la Juventus: “Bisogna reintegrare Bonucci, viene calpestata la sua dignità”

In casa Juventus bisogna decifrare la situazione relativa a Leonardo Bonucci. Intanto l’AIC, per via del presidente Umberto Calcagno, all’ANSA attacca la società bianconera: “La situazione che sta vivendo Leonardo Bonucci è paradossale: è oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime e vietate dall’accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità. La Juve lo deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi”.

Foto: Instagram Juventus