Lahm: “Non è giusto un Mondiale ogni due anni. Le cose devono restare come sono ora”

L’ex capitano della Germania e del Bayern Monaco, Philipp Lahm, ha parlato in merito alla FIFA che starebbe spingendo per i Mondiali ogni due anni, sottolineando la sua contrarietà.

Queste le sue parole: “Come giocatore mi sono sempre sentito felice e come tifoso trovo positivo che ci sia un torneo importante, Europei o Mondiali, ogni due anni. Sono assolutamente convinto che le cose debbano rimanere come sono. Un Mondiale ogni due anni sarebbe una scelta troppo politica, il bello dei Mondiai è proprio quello, l’attesa quadriennale, il desiderio di esserci a tutti i costi”.

Lahm, campione del mondo nel 2014 in Brasile, a 37 anni dirige la macchina organizzativa di Euro 2024, il torneo continentale che si si svolgerà interamente in Germania, in dieci diversi stadi.

Foto: Sito Bayern Monaco