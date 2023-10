Lahm: “I CT guadagnano troppo. Metterei un limite salariale di 2 milioni”

L’ex capitano della Nazionale tedesca, Philipp Lahm, ha parlato alla Bild, denunciando gli stpendi troppo elevati dei CT delle Nazionali. °

Queste le sue parole: “Si dice che Hansi Flick guadagnasse 6,5 milioni di euro all’anno mentre Julian Nagelsmann ne riceve 4,8 milioni. Non va bene, sono troppi soldi. Non sono necessari più di 2 milioni di euro all’anno. Ci solo tra le 10 e le 15 partite internazionali all’anno; in un club di altissimo livello è tre o quattro volte di più. E tra una partita e l’altra un allenatore della Nazionale non sta in panchina per quattro o sei settimane di fila”.

Su Nagelsmann: “È noto per avere un talento straordinario poiché, quando non aveva ancora 30 anni, portò l’Hoffenheim fuori dalla zona retrocessione e fino in Champions League. A Lipsia ha tenuto duro e a Monaco ha acquisito esperienza ai massimi livelli. Questo può aiutarlo molto”.

Foto: twitter Bayern