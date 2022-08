Lahm contro Qatar 2022: “Non farò parte della delegazione, calpestati i diritti umani”

Philipp Lahm non farà parte della delegazione tedesca in occasione del Mondiale di Qatar. L’ex calciatore del Bayern Monaco, capitano della squadra che vinse il torneo nel 2014, ha dichiarato di non volersi recare nel Paese asiatico per la violazione dei diritti umani. Lahm ha spiegato a Kicker:“Non farò parte della delegazione e non ho intenzione di fare la trasferta da tifoso. Preferisco stare a casa. I diritti umani devono avere un ruolo. Un ruolo maggiore nell’assegnazione delle manifestazioni. Non dovrebbe succedere di nuovo in futuro. I diritti umani, le dimensioni del Paese… tutto questo, a quanto pare, non è stato preso in considerazione. E i giocatori non possono fare finta di non saperlo”.

Foto: Instagram Lahm