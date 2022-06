Lahm: “Agli Europei l’Italia mi aveva impressionato. Per andare ai Mondiali gli è mancato il gol con la Svizzera”

Philippe Lahm, ex esterno storico della Germania e del Bayern Monaco, in vista di Italia-Germania di questa sera, ha parlato delle sue impressioni sulla Nazionale campi0ne d’Europa, che però non sarà ai Mondiali.

Queste le sue parole: “Un Mondiale senza l’Italia è un vero peccato. Certo, per la Germania c’è da festeggiare, perché è stata la nostra bestia nera sempre. Però sicuramente il Mondiale perde il suo fascino. Penso che Roberto Mancini abbia fatto un gran lavoro quando ha vinto l’Europeo 2020. Ha trovato un buon equilibrio tra l’organizzazione difensiva, il controllo del gioco e le situazioni offensive. Squadra molto omogenea. Questo calcio mi ha affascinato. Tatticamente, l’Italia era il meglio che il torneo aveva da offrire. Se guardo però poi alle qualificazioni Mondiali dove ci sono anche tante piccole nazioni che agiscono in maniera difensiva, l’Italia ha mostrato i problemi di quando deve prendere l’iniziativa. Che poi se vediamo, gli è mancato un gol con la Svizzera, tra andata e ritorno bastava una vittoria e sarebbe andata ai Mondiali, Il calcio alla fine è un dettaglio. Ora si parla di rivoluzione, ripartenza, ma penso che l’Italia vista agli Europei abbia una buonissima base da cui ripartire”.

Foto: Twitter Bayern