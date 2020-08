L’agente Wagner Ribeiro: “E’ più probabile che Messi vada al PSG che Neymar al Barça”

Non usa tanti giri di parole il noto agente brasiliano Wagner Ribeiro intervistato da Sport riguardo la situazione Messi-Barça. Alla domanda riguardo il dieci argentino, Wagner Ribeiro risponde: “Ci sono più possibilità per Messi di andare al PSG che di vedere Neymar tornare al Barcellona“. Nessuna voglia di ritornare in Spagna, quindi, per Neymar: “Neymar è felice e penso che sarà al PSG per almeno altri due anni. Prima era triste a causa degli infortuni ma adesso non più”.

Foto: Alchetron