L’agente Lucci lascia Scamacca: “Venute a mancare le condizioni personali e professionali”

La World Soccer Agency di Alessandro Lucci non rappresenterà più gli interessi dell’attaccante italiano Gianluca Scamacca in forza al West Ham. A dichiararlo è l’agente sui profili social dell’agenzia con le seguenti parole: “La World Soccer Agency ufficializza la propria scelta di interrompere il rapporto lavorativo con Gianluca Scamacca nonostante la espressa volontà del calciatore di continuare, essendo venute meno le condizioni di fiducia alla base del rapporto necessario per proseguire il percorso professionale insieme. L’agenzia ringrazia il calciatore per gli anni trascorsi in WSA, augurandogli le migliori fortune per il suo futuro”.

Foto: Instagram West Ham