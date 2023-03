L’agente di Zapelli: “La Serie A rappresenta un sogno. Lo vogliono in Brasile”

Bruno Zapelli sarà uno dei nuovi volti dell’Italia U21 del ct Paolo Nicolato. Il trequartista classe 2002 è stato convocato in vista delle amichevoli da disputare contro Serbia e Ucraina in preparazione per la fase finale dell’Europeo Under 21 in programma a giugno in Romania e Georgia. Il numero dieci del Belgrano, nato a Carlos Paz (in provincia di Cordoba), è in possesso del doppio passaporto che ha permesso la convocazione. Ai microfoni di Sportitalia ne ha parlato l’agente, alcune dichiarazioni di Adrian Castellano: “Convocazione? Mi dà grande gioia come suo agente e amico di famiglia e sono orgoglioso di lui perché se lo merita e sarà un’ottima esperienza. Personalmente dico che sono molto orgoglioso di vederlo con la maglia azzurra perché è un premio non solo per il suo talento, ma anche per il suo impegno e la sua professionalità. Serie A? Giocare in Italia rappresenta un sogno per qualsiasi calciatore sudamericano, anche se in Brasile sono determinati a prendere Bruno. Vedremo”.

Foto: Twitter Belgrano