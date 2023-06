L’agente di Zapata: “Duvan ha un contratto con l’Atalanta e lo rispetta”

Fernando Schena a Sportitalia ha parlato del suo assistito Duvan Zapata. Ecco le sue parole: “In merito alle voci sulla Fiorentina interessata a Duvan posso dire che non c’è ancora nulla, nessuno della Fiorentina ci ha contattati e non ci è stato riferito che siano giunte offerte. Anche per quanto riguarda il Fenerbahce vale lo stesso: non c’è stato ancora nulla. Duvan ha un contratto con l’Atalanta e lo rispetta”.

Foto: Instagram Atalanta