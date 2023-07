L’agente di Vitor Roquè: “Lui ed Enndrick amici e compagni. Pronti per la sfida Barcellona-Real”

Barcellona contro Real Madrid, la sfida infinita. E quindi anche Vitor Roquè contro Endrick, future rispettive stelle delle due compagini, o perlomeno aspiranti tali, Non è solo nel calcio spagnolo che si discute su quale dei due ‘meninos prodígios’ sia migliore e quale dei due club abbia azzeccato la sua scommessa sportiva. Qualche informazione in più la fornisce in tono conciliante André Cury, agente del’Tigrinho’ Vitor Roquè, in un’intervista rilasciata a San Paolo al quotidiano spagnolo SPORT: “Sono amici e compagni di squadra nella Seleçao e ovviamente questa rivalità esisterà nel Clásico. Quello di cui posso parlare è Vitor Roque e penso che, in questo momento, sia un giocatore pronto per giocare nella selezione maggiore brasiliana e avere un ruolo da protagonista. Spero che anche Endrick svolga bene il suo ruolo a Madrid e siamo pronti a vederli giocare entrambi nella sfida Barcellona-Real. Sempre nella mia vita ho cercato di essere imparziale, ma vedo Vitor Roque giocare con il ‘9’ del Brasile, per tutto quello che fa in ogni partita con il Paranaense…deve continuare a lavorare sodo e forte per poter fare la storia”.

Foto: Instagram Giocatore