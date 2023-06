L’agente di Trubin e quelle parole retrodatate sull’Inter

Sono giorni caldi per il futuro di Onana, vedremo se il Manchester United presenterà un’offerta tale da convincere l’Inter. E per l’eventuale sostituto il nome di Anatolij Trubin, 21enne di proprietà dello Shakhtar e in scadenza di contratto tra un anno, può prendere quota. Proprio una settimana fa il suo agente Yuri Danchenko aveva rilasciato un’intervista esclusiva a Sportitalia, parole significative: “Il mio assistito ha l’obiettivo di giocare nei massimi campionati ed è assolutamente pronto per questo. Stiamo guardando ai primi cinque campionati, Inter inclusa. Naturalmente la Serie A è interessante e di alto livello”.

Foto: TRUBIN insta personale