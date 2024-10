L’agente di Theo: “È felice al Milan, non abbiamo fatto alcuna richiesta”

Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, l’agente di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon, ha così parlato del rinnovo con il Milan: “Trattativa? Non c’è alcuna trattativa con il Milan, sono 4-5 mesi che non parliamo di nulla con la società. Ci hanno contattato chiedendoci se eravamo contenti e il ragazzo lo è sicuramente ed è molto affezionato alla città e al calcio. C’è qualcuno che mette in giro certe voci per spostare l’attenzione solo sul giocatore. Io mi aspetto che in questo momento la società protegga di più il proprio tesserato“.

Foto: Instagram Milan