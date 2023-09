L’agente di Taremi: “Non ho mai parlato con il Milan”

L’agente di Mehdi Taremi, Pedro Pinto, ha parlato a Record della trattativa saltata con il Milan: “Il club non ha mai avuto contatti con me. Il giocatore li aveva avvertiti che stavano parlando con l’agente sbagliato ma la cosa è andata avanti così per due mesi. Lo stipendio che era stato proposto a Taremi non era in linea con il valore del ragazzo. Non si è mai arrivato a parlare di commissioni, il Milan mostri delle prove”.

Foto: Taremi Instagram