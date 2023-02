L’agente di Strefezza: “Tante squadre lo seguono. Nazionale azzurra? Sarebbe una cosa bella”

Stefano Lombardi, agente di Gabriel Strefezza, ai microfoni di Sportitalia ha commentato i rumors di mercato che hanno come protagonista proprio il suo assistito, autore di una stagione fin qui positiva con il Lecce in Serie A: “Gabriel è un ragazzo serio e un gran lavoratore, per me può giocare in qualsiasi campionato. Con il Lecce sta facendo sicuramente un gran campionato e diverse squadre lo stanno attenzionando. Il mercato? Troppo presto per parlarne, poi quello estivo è molto lungo”.

Sulla Nazionale italiana: “Sarebbe una bella cosa, vediamo cosa succede in futuro: l’importante è che continui così”.

Foto: sito Lecce