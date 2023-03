L’agente di Sterling: “Non è insoddisfatto del Chelsea, resterà”

L’agente di Raheem Sterling, attaccante inglese del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK del futuro del suo assistito in blues. L’ex Manchester City, in forza al club di Londra dalla scorsa estate, è legato da un contratto fino al 30 giugno 2027. Le parole del procuratore Kelly Hogarth: “Non ha mai espresso insoddisfazione nei confronti del Chelsea, ha affidato il suo futuro a lungo termine alla nuova proprietà quest’estate e la sua posizione non sarà rivista nella prossima sessione di trasferimenti”.

Foto: Instagram Chelsea