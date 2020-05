L’agente di Sepe: “Piace tantissimo a Gattuso, è pronto per tornare a Napoli”

Intervenuto al programma radiofonico Si gonfia la rete, Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, ha parlato del futuro del suo assistito, in forza al Parma ma di proprietà del Napoli: “Piace tantissimo a Gattuso, lui preferisce Ospina a Meret per il palleggio e la caratteristica più importante di Sepe è proprio quella di saper palleggiare, con i piedi lui è fortissimo. Luigi però ha dimostrato di essere forte sotto tutti i punti di vista, ha fatto 2 anni importanti a Parma e ora può essere maturo per tornare e fare il titolare al Napoli. Però la strada è ancora lunga.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Parma Calcio