L’agente di Sepe conferma: “Siamo allo scambio di documenti con la Salernitana”

Luigi Sepe, ai margini del Parma, tornerà in Serie A e in particolare in Campania. Come anticipato, il portiere sarà presto un nuovo acquisto della Salernitana.

Il suo agente Mario Giuffredi ha confermato l’imminente passaggio del portiere alla Salernitana ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Ci stiamo apprestando a fare lo scambio di documenti, è quasi fatta e siamo convinti che andrà a Salerno per dare una grande mano per la salvezza”.