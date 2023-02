L’agente di Rugani: “A gennaio ci sono state richieste. La Juve ha sempre detto di volerlo tenere”

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha commentato i rumors attorno al difensore della Juventus risalenti alla finestra del calciomercato invernale ai microfoni di TuttoJuve: “Non c’è stato nulla di concreto, il rapporto con il club è sereno e diretto. Loro sono consapevoli di quel che il ragazzo può dare, di quale è stato il nostro comportamento all’insegna del rispetto e c’è sempre stata soddisfazione tra le parti. Anche se qualcuno ne ha parlato, non c’è mai stato nessun genere di problema. A gennaio ci sono state delle richieste, come succede in ogni sessione, ma il giocatore non è mai stato messo sul mercato. La Juve, nel momento in cui è stato richiesto, ha sempre detto di volerlo tenere”.

Foto: Twitter Rugani