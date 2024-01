L’agente di Rodriguez: “La trattativa con la Fiorentina è saltata”

Non sarà Brian Rodriguez il nuovo esterno della Fiorentina. Intervistato dal portale Sport 890, l’agente del calciatore, Edgardo Lasalvia, ha commentato per la prima volta il nulla di fatto legato all’affare che avrebbe dovuto portare l’esterno uruguaiano alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Andare alla Fiorentina non avrebbe cambiato economicamente la vita di Brian ma di certo sarebbe stato meglio per la sua carriera. Quella possibilità oramai è saltata e ora Brian penserà a vincere le prossime partite con il Club America”.

Foto: Instagram Rodriguez