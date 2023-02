L’agente di Retegui: “Varie squadre in Italia interessate a lui”

Mateo Retegui è un attaccante argentino che sta rubando la scena in patria e sarebbe finito nel mirino di alcuni club europei. Tra questi anche club di Serie A, tant’è che in Argentina hanno riferito di un interesse recente dell’Udinese. Società, da sempre, attenta ai giovani. Sportitalia ha intercettato il padre-agente del giocatore, Carlos “Chapa” Retegui, per parlare del classe ’99 che sta facendo tanto bene al Tigre: “E’ un attaccante abile a giocare con entrambi i piedi. Pur essendo alto quasi un metro e 90 è molto tecnico, gli piace gestire il pallone, ma non mi sento la persona più adatta a descriverlo. D’altronde si sta sta già facendo conoscere e potete giudicarlo voi stessi dai video. Su tutti si ispira a Ibrahimovic, Van Basten, Vieri e Batistuta. E’ il capocannoniere nel campionato della nazione che attualmente è Campione del Mondo. Insomma, sarà il tempo a dire se saprà mantenere questi livelli, ma certamente lo vedo pronto. Sappiamo che ci sono varie squadre in Italia interessate a lui. Senz’altro il club parlerà con chi mostrerà interesse per averlo”.

Foto: Twitter Tigre