L’agente di Radu: “Per la sua crescita è meglio che lasci l’Inter, ci sono tante squadre interessate”

Oscar Damiani, agente del portiere dell’Inter Ionut Radu, ha parlato a “L’Interista“: “Lascerà l’Inter? Per la sua crescita è bene che vada a giocare e faccia delle esperienze da titolare o che comunque vada in un ambiente dove può giocarsela alla pari. Ci sono tante squadre interessate, non faccio nomi, ma posso dire che è richiesto soprattutto in Francia e in Italia, specialmente dalle neopromosse. Abbiamo la possibilità di fare la scelta migliore per il ragazzo.

Il nostro obiettivo? Una cessione in prestito. Per me Radu ha tutte le qualità per fare il titolare dell’Inter e magari tra uno o due anni potrà tornare a Milano e farlo. Ha fatto quell’errore a Bologna, ma solo così si cresce e si migliora.

La Cremonese? Può essere un’opzione. Sicuramente piace, ma bisogna vedere se andrà via il loro portiere. Cremona è una bella piazza, c’è un bel centro sportivo, una società seria e per lui sarebbe una buona soluzione. Ci sono però anche altre squadre in Spagna e in Francia che lo vogliono: prima del ritiro troveremo una soluzione, che dovrà però essere quella giusta“.

Foto: Twitter Inter