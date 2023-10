L’agente di Provedel: “Non può giocare per la Russia, solo per l’Italia”

L’estremo difensore della Lazio Ivan Provedel sarebbe stato contattato da Mosca nelle scorse settimane per vestire la maglia della Nazionale russa, tuttavia nulla si sarebbe poi concretizzato come spiegato dal suo agente, Gianni Rava, ai microfoni di Sport Express. Ecco le sue parole:

“Provedel non può giocare per la Russia, così come non può giocare per Francia, Brasile o Portogallo, perché non ha la cittadinanza di questi Paesi. Può giocare solo per gli Azzurri perché ha solo la cittadinanza italiana. Forse Kafanov non sa che Ivan non può giocare per altri Paesi tranne che per l’Italia. Forse potete spiegarglielo”.

Foto: Instagram Provedel