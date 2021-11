L’agente di Politano: “Quante esagerazioni su Matteo! Sacchi ha ragione, a Napoli il punto debole è l’ambiente”

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha fatto chiarezza sulla questione della positività al Covid del giocatore del Napoli. Ecco le parole rilasciate a Radio Punto Nuovo: “Il primo tampone era negativo. Oltre al fatto che è doppiamente vaccinato, bisogna essere rispettosi dei calciatori. Politano vive quasi chiuso in casa con una moglie ed una figlia avuti da poco. Bisogna criticarli per le prestazioni, non per la vita privata. Tutti scrivono che Politano abbia contratto il Covid a Parigi. Non potrebbe averlo preso a Napoli dopo qualche giorno di incubazione?“.

L’agente ha poi continuato: “Sacchi ha ragione quando parla di ambiente come punto debole. Siamo un ambiente disfattista. Siamo portati a distruggere. Mi convinco che non si vince mai perché si eccede in tutto e di più. Matteo sta bene ed è asintomatico. Si deve negativizzare ed è assurdo che non abbia il diritto di fare 3 giorni in giro. Se uno guadagna tanto, deve vivere segregato in casa?“.

Foto: Twitter Napoli